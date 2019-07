Via Lombardi: spaccio al bar, il questore dispone chiusura per 10 giorni

Bar chiuso dal questore in Bolognina. La polizia ha notificato a una tavola fredda di via Lombardi, il Ricky Cafè, la chiusura dell'attività per 10 giorni, in seguito a diverse sengalazioni, confermate da alcuni appostamenti, di spaccio all'interno dei locali. Il bar, sovente frequentato da soggetti con a carico precedenti per droga. Non ultimo l'episodio del 10 luglio scorso, dove un cittadino tunisino di circa 30 anni è stato visto cedere un modico quantitativo di sostanza all'interno nell'esercizio commerciale.