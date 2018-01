Arresto in Bolognina: lei lo vuole lasciare, lui la picchia al parco

Dal casellario giudiziale è emerso che non era la prima volta che alzava le mani, ieri però è sono scattate le manette per un 28enne della provincia di Brindisi.

Alcuni passanti alle 17.30 hanno chiamato il 113, segnalando una lite tra un uomo e una donna all'interno del Parco Guido Rossa, in Bolognina. Un atteggiamento violento da parte del giovane che si è avventato contro la fidanzata, una cittadina ucraina di 26 anni, e che ha sferrato calci e pugni anche agli agenti arrivati sul posto, ferendone uno al ginocchio.

I due vivevano insieme, ma la donna aveva deciso di lasciarlo proprio a causa dei suoi comportamenti aggressivi che però non aveva mai denunciato. Con il solito pretesto, lui aveva chiesto di chiarire, dandole appuntamento al parco, e lei aveva accettato. Il 28enne, oltre a un precedente per ricettazione, era già stato denunciato per minacce dalla sua ex fidanzata.