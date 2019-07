Si accascia davanti agli amici: morto agli orti comunali

Stava chiacchierando con alcuni amici, quando si è accasciato ed è morto. Dramma nella zona degli orti comunali tra via Longo e via Osoppo, quartiere Savena, dove un uomo di 80 anni è deceduto nella prima mattinata di oggi. Il signore, originario del catanese si stava intrattenendo con alcuni amici, quando all'improvviso si è sentito male. I suoi sodali hanno chiamato il 118, che a sua volta, arrivato sul posto, ha allertato la Polizia. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti, ma le cause del decesso sarebbero naturali.