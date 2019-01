Fuga di gas in via Lorenzetti: 300 appartamenti evacuati

Circa 300 appartamenti, 17 civici di riferimento, sono stati evacuati per una grossa fuga di gas verificatasi in via Lorenzetti.

E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, in zona Barca. Le cause sono ancora in via di ricostruzione. Sul posto sono infatti ancora al lavoro i tecnici Hera, che stanno cercando di capire l'origine della fuga.

Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e le persone residenti nella via.

Da quanto si apprende, la strada al momento risulta chiusa dal civico 1 al 17.

[Notizia in aggiornamento]