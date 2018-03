Vede la bici rubata su internet, si presenta da lui con la Polizia

Ha riconosciuto la sua bici messa in vendita su un portale online e ha deciso di rivolgersi alla Polizia. Così uno studente universitario di 24 anni originario di Verbania è stato denunciato per incauto acquisto, dopo essere stato sorpreso nell'atto di vendere di nuovo il mezzo a quella che si sostiene essere la sua proprietaria.

La storia inizia qualche giorno fa quando la ragazza si accorge del furto della sua bicicletta e si reca negli uffici per fare denuncia. Dopo qualche giorno la scoperta che la due ruote era in vendita online: Decisa a riavere il suo mezzo senza pagarlo di nuovo la donna è andata subito dai poliziotti che al momento dell'incontro pattuito per la compravendita sono sbucati fuori e sono intervenuti.

Il 24enne in quel momento non ha saputo dare una spiegazione coerente di dove avesse acquistato il mezzo. Di qui il suo deferimento in stato di libertà.