San Donnino: ladri in casa la notte di Natale, portati via migliaia di euro

Ladri in casa la notte di Natale. Sarebbero diverse le segnalazioni alla Polizia ricevute nelle ultime ore per furti in abitazione. Complice anche l'occasione per andare a vedere i propri cari o la partecipazione alla Messa di mezzanotte, i topi d'appartamento si sono dati da fare, colpendo in diversi punti della città nella notte a cavallo tra la vigilia di Natale e il 25 dicembre.

E' il caso di un appartamento in via Machiavelli, in zona San Donnino. La chiamata alla Polizia è arrivata in mattinata: i ladri si sarebbero introdotti da una finestra del piano ammezzato di una palazzina, portandosi via preziosi ed elettrodomestici per qualche migliaio di euro di valore.