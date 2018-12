Incendio in via Machiavelli: auto a fuoco nella notte

Momenti di paura questa notte in via Machiavelli, zona San Donnino, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti dopo che diverse chiamate hanno indicato un incendio in strada. Ad andare a fuoco è stata un'auto, parcheggiata vicino la zona residenziale. La Polizia, intervenuta sul posto, ha sequestrato una bottiglia di plastica contenente tracce di liquido infiammabile, forse benzina. Quasi certa l'origine dolosa dell'incendio.