Salta sui cofani delle auto parcheggiate danneggiandole

L'alcol gli ha giocato dei brutti scherzi e si è messo a saltare sui cofani delle auto parcheggiate in via Magnani, danneggiandone almeno un paio. E' accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15.30 e ad essere denunciato per danneggiamento aggravato e ubriachezza molesta è stato un bolognese di 38 anni.