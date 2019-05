Lite in casa in via Malaguti: la Polizia trova un arsenale e arresta una donna

La Polizia ieri 16 maggio pomeriggio è arrivata in via Malaguti per sedare una lite, ma ha scoperto un vero e proprio arsenale e ha arrestato una persona. Alle 15.30 una donna ha chiamato il 113 segnalando una lite con aggressione in uno stabile, dove, in due appartamenti distinti, risiedono le nipoti, bolognesi di 24 e 44 anni.

Quando gli agenti delle volanti e del commissariato Bolognina-Pontevecchio sono arrivati sul posto, la baruffa era già terminata, ma entrando in casa della 45enne hanno notato un armadio blindato che è stato ispezionato. All'interno erano custoditi 9 fucili da caccia, tre pistole calibro 6.35, 22 e 7.65 e poi canne, pugnali, stiletti, 138 munizioni e persino una daga, una spada a lama corta.

Il porto d'armi della donna era scaduto, così è scattato l'arresto per detenzione illegale di armi.

A fine marzo la Polizia aveva sequestrato circa 50 armi tra fucili e pistole clandestine, armi da guerra, tutte perfettamente funzionanti, con caricatori e munizioni, oltre parti e pezzi di ricambio.