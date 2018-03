Via Malcontenti: spaccata al negozio di abbigliamento, si cerca ladro con la 'felpa rossa'

Spaccata questa notte intorno alle 4 al negozio "di abbigliamento Base 12" al civico 5 di via Malcontenti, in pieno centro. Il ladri hanno portato via diversi capi di abbigliamento anche se i danni sono ancora da quantificare.

Hanno prima alzato la saracinesca motorizzata per poi forzare la porta a vetri, danneggiandola con un grosso utensile, probabilmente un grosso cacciavite. Delle indagini si occupa la Polizia: fortunatamente l'esercizio commerciale è dotato di sistema di videosorveglianza. Le telecamere infatti hanno immortalato i ladri in azione, in particolare un uomo con una felpa rossa e con il cappuccio alzato.

Una volta finita la razzia di abiti e scarpe griffati, se la sono data a gambe, ma l'uomo con la felpa rossa è stato indicato da un testimone, e inquadrato dalle telecamere della zona, e in particolare nei pressi di un albergo nel tentativo di rubare uno scooter. "È la prima volta che capita" ha detto il titolare del negozio ai cronisti, un 26enne che vive fuori città: "mi hanno chiamato a notte fonda, mi sono precipitato qui e ho dovuto fare qualche ora di viaggio in auto".