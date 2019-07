Via Malvezza, forzano la porta del vivaio per rubare le monetine della macchinetta

La Polizia è intervenuta la scorsa sera in via Malvezza, al Vivaio Garden dopo che era scattato un allarme intrusi. Ignoti hanno forzato la porta per poi impossessarsi di alcune monete prese dalle macchinette di distribuzione delle bevande, un importo di circa 10 euro.

E' successo poco prima delle 21 di ieri e sul posto è arrivato anche il proprietario del vivaio. Le indagini sono in corso per mano della Polizia.