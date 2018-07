Rapina a Borgo Panigale: anziano gettato a terra sulle scale di casa, bottino un orologio

La Polizia è alla ricerca dei responsabili di una rapina ai danni di un 86enne di origini siciliane avvenuta ieri intorno alle 17.30 in via Marco Emilio Lepido, nel quartiere Borgo Panigale.

L'anziano stava rincasando, quando ha notato un uomo che sostava vicino al portone, un altro invece era seduto sulle scale del palazzo. Improvvisamente è stato afferrato e, dopo avergli messo una mano sulla bocca per non farlo urlare, i due ladri, descritti come italiani, lo hanno strattonato e buttato a terra. Un'azione violenta per strappare dal polso della vittima un orologio del valore di circa 100 euro.

Un passante ha sentito le urla provenire dall'interno dello stabile e ha chiamato la Polizia. Fortunatamente l'anziano ha riportato solo qualche escoriazione al polso: è stato però trasportato in ambulanza all'Ospedale Maggiore per sottoporsi a ulteriori controlli.