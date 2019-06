Via Marco Polo: ubriaco e aggressivo, ferisce un poliziotto e finisce in manette

Gli agenti del commissariato Bolognina erano già intervenuti alle 16 davanti a un bar di via Marco Polo e avevano sanzionato un cittadino tunisino di 40 anni per ubriachezza manifesta, ma alle 16.30 è arrivata un'altra richiesta di aiuto, questa volta però sono scattate le manette.

Lo straniero, con precedenti, regolare perchè sposato con una donna italiana, aveva "alzato un po' troppo il gomito" e stava molestando clienti e passanti, così i titolari hanno chiamato il 113. Gli agenti però hanno faticato a riportarlo alla calma: appena scesi dall'auto, sono stati aggrediti, ne è nata la colluttazione e ad avere la peggio è stato proprio un poliziotto che è stato curato al Pronto Soccorso e ne avrà per 20 giorni. Il 40enne invece è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate, il processo per direttissima è stato disposto per oggi 17 giugno.