Uomo barricato in casa in via Marco Polo: intervengono Vigili del fuoco e sanitari

Polizia, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 sono intervenuti alle 12.30 circa presso un'abitazione di via Marco Polo, dove un uomo si è barricato in casa.

Non sono ancora chiari i motivi del gesto, ma si stanno mettendo in opera tutte le azioni di mediazione previste dal protocollo. Sul posto anche la Polizia Municipale per gestire il traffico.

(notizia in aggiornamento)