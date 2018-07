Via Marco Polo, in strada con una spranga di ferro: 'Grazie per avermi fermato'

Nonostante sia stato denunciato per porto abusivo di armi, un bolognese di 26 anni ha ringraziato i poliziotti. Ieri alle 13.30 una pattuglia lo ha notato aggirarsi in via Marco Polo "brandendo" spranga di ferro. Dapprima ha tentato di fuggire e di nascondersi all'interno del parcheggio del Centro Lame, ma infine è stato bloccato.

"L'ho trovata" ha detto inizialmente agli agenti, poi si è calmato e ha confessato: "Ho litigato con i miei genitori e stavo per tornare a casa con la spranga, grazie di avermi fermato".