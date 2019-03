Rapina in via Marconi: in manette una 31enne

I Carabinieri sono intervenuti stamane nei presi della camera del lavoro di Bologna in via Marconi, per trarre in arresto una cittadina marocchina di 31 anni. La donna, visibilmente alterata dai fumi dell'alcool, avrebbe incominciato a infastidire le persone in fila al Caf, per poi prendersela con una cittadina peruviana di 32 anni, e cercare di rubarle il cellulare, strappando dalle orecchie della malcapitata gli auricolari. A quel punto sono gli stessi avventori del centro fiscale a chiamare il 112. La 31enne, con precedenti specifici in merito, è stata portata via in manette: l'accusa è di rapina