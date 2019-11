Via Marconi: sorpreso senza biglietto, parapiglia sul bus 91

Quando sono saliti i controllori Tper, non avendo il biglietto, ha spintonato "energicamente" passeggeri e accertatori e ha cercato di scendere dal bus, poi, visto che il conducente aveva chiuso le porte, ha strappato il martelletto di emergenza e ha tentato di rompere i vetri.

A chiamare il 113 ieri poco dopo le 15, uno dei controllori Tper che era appena stato spintonato in via Marconi, sull'autobus 91, dopo aver chiesto il biglietto a un giovane. La Polizia ha identificato un cittadino pakistano di 22 anni, irregolare e con qualche precedente e lo ha denunciato per percosse e interruzione di pubblico servizio.