Rapina in via Marconi, preso a pugni per il portafogli

Un arresto per tentata rapina questa notte alle 3.25 in via Marconi angolo via Belvedere. Gli agenti a bordo di una volante della Polizia hanno notato due persone, due uomini, di cui uno con la testa coperta da un cappuccio. A un certo punto fra loro qualcosa è successo e i poliziotti hanno praticamente assistito in diretta al tentativo di rapina.

L'uomo col cappuccio infatti ha tentato di strappare al passante, gettandogli della birra in faccia e sferrando anche un pugno. Scesi dalla volante, gli uomini in divisa hanno bloccato il rapinatore, che stava ancora tentando di strappare la borsa alla vittima.

Il rapinatore è nato in Marocco 41 anni fa e ha precedenti per rapina, per reati contro il patrimonio e reati contro la persona. La persona rapinata è un pakistano del '73, che a quall'ora stava rientrando dopo il suo turno di lavoro in una cornetteria. Aveva addosso 200 euro.