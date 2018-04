Borseggiatori sui bus, la Polizia municipale arresta tre persone

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia municipale di Bologna hanno arrestato tre persone per reati legati al borseggio sugli autobus. In particolare, il 12 marzo scorso -riporta una nota del sindacato Sulpl- un cittadino italiano, pluripregiudicato, è stato tratto in arresto mentre stava prelevando denaro in via Marconi con una tessera bancomat rubata.

Il malvivente è stato fermato dopo una colluttazione: aveva appena incassato 500 euro utilizzando una carta bancomat sottratta 20 minuti prima ad un 84enne sull' autobus linea 13.

Altra operazione il 30 marzo, quando 2 pluripregiudicati (un 44enne cittadino italiano ed un 48enne cittadino algerino, irregolare e già gravato da espulsione) sono stati fermati dagli agenti di Polizia Municipale a bordo dell' autobus linea 36 in stazione centrale, mentre erano intenti a borseggiare una 68enne. I due sono stati arrestati e successivamente condannati a 1 anno e 6 mesi.

"Il lavoro della Polizia Locale -spiega la nota del sindacato di polizia locale- è profondamente cambiato" e "la Polizia Locale è sempre più utilizzata in operazioni di polizia giudiziaria e di contrasto alla criminalità".

Dal governo regionale quindi, gli agenti si attendono "una risposta chiara al mutato scenario ed atti concreti verso le istanze del personale della Polizia Locale" chiedendo "una convincente tutela per i propri operatori".