Via Marconi: borseggiano anziana sul bus, vigili le arrestano in flagranza

Hanno borseggiato una anziana 84enne, ma non sapevano di essere guardate a vista da alcuni agenti in borghese. Arresto in flagranza questa mattina, quando il bus della linea 18 è stato fermato all'altezza di via Marconi da una pattuglia di Polizia Municipale in borghese.

Le manette sono scattate per tre giovani donne, portate via dagli agenti. Il gruppo, identificato in tre cittadine bulgare di 19, 23 e 25 anni -quest'ultima incinta- secondo le accuse mossegli sono state notate mentre sfilavano il portafogli dalla borsa della 84enne che era a bordo del mezzo pubblico, in transito da Ugo Bassi verso via Lame. Le donne sono attualmente in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima, previsto per domani.