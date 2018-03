Furto in via Marconi: nei guai 'habitué' dei portafogli

Ha infilato la mano in una giacca e ha rubato un portafoglio a un cliente del Caffè del Porto di via Marconi. Sul posto è arrivata la Polizia che ha denunciato per furto aggravato un cittadino algerino di 51 anni che ha tentato di fornire anche false generalità.

Dall'esame delle telecamere gli agenti hanno visto che lo stesso 51enne all'inizio di febbraio si aggirava nei locali tentando di effettuare le stesse "manovre", cercando cioè di portare via i portafogli dalle giacche dei clienti, senza però riuscirci.