Perdita di acqua in strada: via Marconi chiusa per due ore, traffico e bus deviati

Traffico paralizzato e bus deviati dalla tarda mattinata, a causa di una copiosa perdita di acqua nelle adiacenze del palazzo tra via Lame e via Marconi. Sul posto i tecnici del pronto intervento hanno circoscritto la rottura , ma l'operazione ha richiesto circa due ore.

Tper ha fatto sapere che tutto il traffico bus è stato momentaneamente deviato lungo via Lame e via Marconi, mentre quest'ultima è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, per poi riaprire intorno alle 14. Lunghe code si sono formate nelle ultime ore a causa delle deviazioni.