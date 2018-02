Furto sul bus 25: ladro bloccato da agente fuori servizio

E' stato arrestato per furto con destrezza pluriaggravato un napoletano di 64 anni che ieri mattina ha derubato una donna bolognese sull'autobus Tper numero 25.

A fermarlo un agente di Polizia libero dal servizio che è sceso alla fermata di via Marconi e lo ha notato nascondere velocemente nascosto un portafoglio sotto la giacca. Ha deciso di seguirlo e di fermarlo: "Sto andando in ospedale" ha detto, fingendo anche un malore. All'atto della perquisizione però il poliziotto ha trovato il portafoglio contenente i documenti intestati a una bolognese: "L'ho trovato per terra sull'autobus", ma nel frattempo era già stata rintracciata la legittima proprietaria che in questura lo ha visto e riconosciuto.

Ha riferito di essere salita sull'autobus in Piazza Medaglie d'Oro e di averlo avuto per tutto il tempo alle spalle, una volta arrivata alla fermata si è accorta di non avere più il portafoglio e si è recata a sporgere denuncia.