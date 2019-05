Vandali in via Marconi, danni alla vetrina di un negozio

Vandali in via Marconi. Ignoti questa notte hanno sfondato la vetrata d'angolo della merceria 'Filati Monterosa', provocando diverse centinaiai di euro di danni ma, a quanto risulta a un primo riscontro, senza asportare niente dall'interno del legozio. A essere stata divelta è la vetrina d'angolo con via delle casse. La Polizia è arrivata intorno alle tre di notte: da un primo esame sembra che nessuno sia entrato all'interno del negozio, e che si sia trattato quindi di un danneggiamento non a scopo di furto.