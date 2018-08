Aggredita mentre esce di casa, un passante interviene e sventa la rapina

Una donna di 44 anni è stata arrestata per rapina. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, in una traversa di via Marconi. Il tutto è cominciato lungo la via principale, dove una signora russa di 58 anni è stata avvicinata da una donna mentre usciva dal portone di casa, la quale la ha aggredita alle spalle per strapparle la borsa.

La 44enne, cittadina italiana e residente a Bologna, non ha risparmiato di mordere alla spalla la signora per strapparle la borsa, che alla fine viene presa. La scena però non è passata inosservata e un passante si mette a inseguire la ladra, che stava correndo verso via San Lorenzo.

Intanto era già arrivata una chiamata alla Polizia, che ha raggiunto e arrestato la rapinatrice. Nel frattempo il passante era riuscito a recuperare il maltolto.