FOTONOTIZIA | Scoperto serpente di un metro in cantina, paura in un condominio

Un 'cervone', serpente tra i più lunghi d'Europa appartenenti alla famiglia dei colubridi, è stato rinvenuto in una cantina di un condominio di via Marconi. E' successo ieri nel primo pomeriggio. A ritrovare il rettile una addetta ale pulizie che ha allertato i vigili del fuoco. Il serpente è stato immobilizzato e poi condotto nel centro fauna selvatica di monte Adone. Non è insolito trovare in natura, anche a queste latitudini il rettile in questione, non velenoso, che può arrivare anche a due metri di lunghezza e si nutre anche di roditori.

