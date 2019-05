Maltempo, fulmine colpisce condominio: incendio nel vano ascensore

Un boato che risuona per tutto il condominio, poi il fumo che si leva dal vano ascensore. Momenti di paura oggi pomeriggio in un condominio di via Marconi, dove durante un violento ma breve temporale un fulmine si è abbattuto sulla sommità dell'edificio, colpendo il quadro elettrico del vano ascensore.

In poco tempo il fumo sprigionato dall'incendio innescato dalla scarica si è diffuso nei corridoi e nelle trombe delle scale, mentre a poco a poco diversi condomini sono usciti da abitazioni e uffici per andare in strada. Tante le chiamate ai vigili del fuoco, ai quali hanno fatto seguito 118 e carabinieri. L'incendio è stato spento in poco tempo e sulla base di un primo riscontro non ci sarebbero feriti.