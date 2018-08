Via Maroncelli, scambio denaro-droga: inseguito e arrestato

Fuggi fuggi generale alla vista della volante, ma un 30enne, ritenuto lo spacciatore, è stato fermato dalla Polizia dopo un breve inseguimento a piedi. Si tratta di un cittadino tunisino, volto noto alle forze di polizia e con diversi precedenti specifici. Il 30enne era stato notato poco prima mentre scambiava bustine con denaro contante, attorniato da un gruppo di altri giovani, in via Maroncelli.

Poco prima di essere raggiunto dagli agenti, l'uomo ha provato a disfrsi di un pacchetto di sigarette, con dentro diversi grammi tra cocaina, hashish e marijuana, oltre che 25 euro in contanti. Al momento dell'arresto gli agenti hanno faticato non poco per trattenerlo. Per lui ora l'accusa è di spaccio di droga e resistenza.