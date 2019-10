Via Maroncelli, pusher segue e minaccia una donna

Mentre stava rincasando, le ha intimato di non fare foto e di cancellare quelle già fatte. E' accaduto a una 66enne originaria di Foggia che ieri pomeriggio ha chiamato il 113 segnalando un giovane che vedendola con il cellulare in mano l'aveva avvicinata in via Maroncelli, in pieno centro.

Lei impaurita aveva allungato il passo, ma era stata seguita. Gli agenti del commissariato Due Torri-San Francesco hanno fermato così un gambiano di 19 anni con precedenti per detenzione ai fini di spaccio, il quale, anche in presenza della Polizia, continuava a minacciare la donna, dicendole di stare attenta e tentando di spintonarla.

Addosso aveva circa 2 grammi di hashish e 10 di marijuana. E' stato denunciato per percosse, minacce e per consumo personale di sostanze stupefacenti.