Via Marsala, vedono la volante e scappano: addosso, la droga

Un 31enne è stato arrestato dalla Polizia in zona universitaria. Si tratta di un cittadino gambiano raggiunto dalle volanti dopo che aveva cercato di scappare assieme ad altri tre soggetti. Identificato e perquisito, addosso all'uomo sono stati trovati 75 grammi circa di marijuana e mezzo grammo i cocaina. Con alle spalle qualche precedente specifico e un provvedimento di esplulsione pendente, il 31enne è stato portato in camera di sicurezza per il processo in direttissima.