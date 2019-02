Via Martelli, furto all'autolavaggio: arrestato il ladro di Arbre Magique

Ha rubato 120 Arbre Magique, una decina di spray lucidanti, un cellulare, centinaia di penne, occhiali da sole e un cacciavite il cittadino croato di 48 anni arrestato dalla Polizia questa mattina alle 4.30.

A chiamare il 113, il proprietario di un autolavaggio in via Tommaso Martelli, alla "Croce del Biacco", dopo l'attivazione dell'allarme anti-intrusione. Il ladro, all'arrivo degli agenti delle volanti, si trovava ancora all'interno dell'ufficio, nel quale si era introdotto spaccando il vetro di una finestra. L'uomo, con precedenti specifici, è finito in manette e sarà processato per direttissima.