Via Martin Luther King, 56enne trovato senza vita: disposta l'autopsia

Sarebbero escluse cause violente, ma per meglio capire la dinamica del decesso il pm di turno ha disposto l'autopsia sul corpo di un 56enne bolognese, trovato senza vita nella sua abitazione in via Martin Luther King, zona Borgo Panigale.

Il cadavere dell'uomo, che da qualche giorno non faceva avere più sue notizie, è stato ritrovato dalla sorella 62enne,una volta aperta la porta di casa. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti dell'unità scientifica, che hanno effettuato rilievi ambientali alla ricerca di eventuali cause domestiche del decesso.