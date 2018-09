Via Mascarella: spacca il vetro dell'auto, ma un residente chiama il 113

Ha sentito il rumore di vetri rotti e ha chiamato la Polizia. Ieri sera alle 22 circa un cittadino residente in via Mascarella ha visto un una persona che, dopo aver spaccato il lunotto anteriore di un'auto parcheggiata in un cortile condominiale, si "apprestava" a rovistare al suo interno, così ha chiamato la Polizia.

All'arrivo della volante del commissariato Due Torri-San Francesco, l'uomo ha tentato la fuga arrampicandosi sul muro di recinzione, ma è stato bloccato. Si tratta di un romeno di 38 anni che è stato denunciato per tentato furto aggravato.