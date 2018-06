Mascarella: rubano cellulare al bar, fermati due giovanissimi

Un 19enne e un 16enne, entrambi cittadini marocchini, sono finiti nei guai ieri sera. Un cremonese di 20 anni ha chiamato la Polizia riferendo che due stranieri avevano rubato il suo cellulare, mentre era seduto ai tavolini di un bar di via Mascarella con un'amica.

I ragazzi non hanno perso di vista i due ladri e gli agenti li hanno fermati in Piazza Verdi, all'angolo con via del Guasto. Nello zaino del 19enne è stato rinvenuto il telefono rubato al bar. Un altro telefono era nelle tasche del 16enne: è risultato provento di un furto ai danni di una francese che aveva fatto denuncia il 26 giungo scorso. Sono stati entrambi denunciati per furto aggravato e ricettazione. Il minori è stato riaffidato alla struttura dalla quale si era allontanato.