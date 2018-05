Girovaga nelle cantine di un condominio, doveva essere in carcere

La polizia ha condotto in carcere un uomo di 35 anni, dopo averlo trovato dentro una cantina di uno stabile di via Mascarella. È successo intorno alle 21:45 di ieri quando un residente ha chiamato la polizia per denunciare la presenza di un soggetto estraneo all'inquilinato dello stabile.



Non sono chiari i motivi per i quali il 35enne stazionasse nelle cantine delle abitazioni -nessuna effrazione è stata riscontrata in merito- ma da un approfondimento sul suo stato giudiziario è risultato che lo stesso era gravato da un ordine di carcerazione, in conseguenza di un aggravamento di una precedente disposizione giudiziaria, e cioè una violazione a un divieto di dimora. Il soggetto, cittadino tunisino, è stato quindi ammanettato e portato al penitenziario della Dozza.