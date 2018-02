Via Mascarella, le ruba il portafoglio mentre chiacchiera con gli amici

Stava chiacchierando con gli amici fuori del locale Hobby One in via Mascarella quando all'improvviso si è accorta che qualcuno le stava frugando nella borsa. Un giovane di 32 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla Polizia al termine di una doppia colluttazione, avuta prima con gli amici della donna, poi con l'addetto alla sicurezza della discoteca.

L'uomo, con alle spalle diversi precedenti e a quanto pare scarcerato di recente, avrebbe cercato di fuggire, gettando poi a terra il portafoglio dopo essere stato bloccato. Per lui, il processo per direttissima: dovrà rispondere di rapina impropria.