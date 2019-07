Via Mascarella: lancio di bottiglie e insulti ai passanti, 'volto noto' ancora nei guai

Molestie e insulti ai passanti "abbinati" al lancio di bottiglie a terra. Un cittadino tunisino di 33 anni, con numerosi precedenti, ier, domenica 14 luglio, ha dato spettacolo in via Massarenti. Alle 18 alcuni cittadini sono stati costretti a rivolgersi al 113. Gli agenti delle volanti sono giunti sul posto e hanno trovato l'uomo completamente ubriaco, ma non solo.

Al seguito aveva un paio di borsoni contenenti capi di abbigliamento con la placca anti taccheggio, evidentemente rubati. Ha collezionato, oltre alla sanzione per ubriachezza manifesta, anche denunce per lancio di poggetti pericolosi, minacce e ricettazione.