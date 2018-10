Via Mascarella, ubriachi e molesti non pagano i drink: due nei guai

Hanno bevuto fino a ubriacarsi e sono usciti senza pagare. Questa notte poco prima delle 3, due bolognesi di 38 e 18 anni, sono stati invitati a pagare e a uscire da un locale di via Mascarella, perché erano diventati molesti, dopo aver bevuto 4 drink super-alcolici a testa, ma dopo aver insultato le bariste, si allontanati senza pagare.

La titolare del bar, bolognese di 36 anni, e la dipendente, 33enne lucana, li hanno inseguiti fino a Piazza Verdi e hanno chiamato il 113. La volante li ha rintracciati in via Centrotrecento e li ha denunciati per insolvenza fraudolenta, oltre a sanzionarli per ubriachezza manifesta.