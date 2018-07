Cocaina e coltelli in auto in via Mascherino: in due nei guai

Un 47enne e un 41enne sono stati denunciati dalla Polizia per droga e porto abusivo di armi. E' successo ieri nel primmo pomeriggio in via Mascherino. I due erano a bordo di un'auto quando è scattato il controllo degli agenti.

Il più giovane dei due, cittadino francese 31enne e passeggero del veicolo, ha dato segni di evidente nervosismo, cosa che ha ulteriormente insospettito i poliziotti. Identificato e perquisito assieme al guidatore, 37enne italiano nato in Germania, alla fine del controllo sono stati ritrovati complessivamente circa 5 grammi di sostanze, tra marijuana e cocaina. In auto sono stati rinvenuti anche tre coltelli: i soggetti hanno giustificato il possesso delle lame asserendo che servivano loro per separare la cocaina. Entrambi con precedenti specifici, anche se non recenti, sono stati denunciati anche per spaccio, poiché trovati in posseso di alcune banconote di piccolo taglio.