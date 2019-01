Truffa da 13mila euro in via Masi: 'finto amico' deruba anziana

Una donna di 80 anni è stata raggirata e derubata di circa 13.000 euro fra soldi e gioielli. Due uomini si sono finti amici della figlia e la pensionata ha aperto loro porta di casa in via Masi, in zona Murri, a due uomini.

Prima le chiacchiere poi la richiesta di riporre un prezioso portagioie che non volevano portare in giro. L'anziana così ha mostrato loro la cassaforte e, mentre uno dei due continuava a parlare con lei, l'altro ha arraffato 10.000 euro in contanti e alcuni oggetti in oro per altri 3.000 euro.

Con il solito modus operandi, i due truffatori si erano già allontanati e la donna ha capito di essere stata derubata, così ha chiamato la Polizia.