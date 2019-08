Via Masia, trovato con flacone di 'droga dello stupro': 39enne in manette

Un flaconcino da 20 ml di Ghb, la cosiddetta 'droga dello stupro', unitamente a una piccola quantità di marijuana. E' finito con un arresto da parte del nucleo radiomobile dei carabinieri l'intervento di ieri sera in Cirenaica.

Il soggetto, un 39enne, è stato fermato in via Masia, dopo una segnalazione che lo vedeva armeggiare con fare sospetto attorno a una siepe. Identificato e perquisito, addosso sono stati trovati entrambi gli stupefacenti. Anche in virtù dei suoi precedenti, l'uomo, cittadino algerino, è stato tratto agli arresti. Nato come antidepressivo, il Ghb è un principio attivo dagli effetti stupefacenti in grado a dosi basse di effetti disinibenti.