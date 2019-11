Via Massarenti, si rompe tubo dell'acqua: strada allagata, preferenziale chiusa | VIDEO

Disagi al traffico e operai al lavoro per un tubo di acqua rotto stamane in via Massarenti, che ha allagato gran parte della sede stradale. Su posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e Polizia locale. Al momento si registrano pesanti disagi al traffico e la corsia preferenziale in direzione periferia è chiusa al traffico. Hera è al lavoro anche con le pale meccaniche. I tempi di ripristino si annunciano lunghi. (Si ringrazia Jana Sochirca per il video)