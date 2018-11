'Show' in via Massarenti, spacca finestrini e specchietti: 'Perchè tutti ce l'hanno con me?'

Dapprima si è "dedicato" a spaccare i finestrini e gli specchietti di diverse auto parcheggiate tra via Mazzini, via Mengoli e via Bondi, poi ha iniziato a vagare senza meta in mezzo alla strada.

E' accaduto questa notte alle 2.30, quando alcuni residenti svegliati dai rumori hanno chiamato i Carabinieri che hanno fermato L.S., campano di 36 anni, in città ospite, a suo dire, di un'amica.

Un uomo di passaggio gli ha anche offerto il suo aiuto, ma il 36enne ha dato in escandescenza. I Carabinieri lo hanno rintracciato in via Massarenti, proprio mentre stava discutendo animatamente con un automobilista. "Perché tutti ce l'hanno con me?" Urlava, mentre veniva ammanettato non senza difficoltà, visto che ha spintonato e tirato calci anche ai militari. L'uomo, con piccoli precedenti per spaccio e danneggiamenti, è stato arrestato e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Il processo con rito direttissimo è previsto per oggi.