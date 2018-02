Via Massarenti, ubriaco in auto taglia la strada al bus, poi lo sfogo: 'Tu, stavi al cellulare!'

Ha tagliato la strada al bus 14, poi è sceso diretto verso il mezzo e ha cominciato a inveire pesantemente contro l'autista. Sono i prodromi di una scena che hanno osservato in molti, data l'ora di punta, ieri sera in via Massarenti, all'altezza del Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Orsola.

L'uomo ha cominciato a dare in escandescenze, gridando all'autista di aver rischiato di investire un pedone mentre distratto guardava il cellulare. Per dare forza alle sue parole, il soggetto avrebbe anche più volte sbattuto contro le porte del mezzo pubblico, e i suoi sfoghi sono proseguiti anche dopo l'arrivo delle volanti della Polizia.

Ricostruita la vicenda e fatti i dovuti accertamenti, gli agenti hanno concentrato gli approfondimenti sull'automobilista, identificato poi in un milanese, classe 1964: per lui, sceso dall'auto in preda ai fumi dell'alcool ma rifiutandosi di effettuare il test, è infine scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio, guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoolemico.