Via Massarenti, aggressione al supermercato: entra e butta a terra il cassiere

E' entrato ieri sera alle 20 nel supermercato 'Carrefour' di via Massarenti e ha dato vita a uno show. "Dov'è la mia collega?" ha urlato, poi ha aggredito il cassiere, romano di 32 anni, spintonandolo e gettandolo a terra.

E' intervenuta la Polizia che si è messo alla ricerca dell'uomo. E' stato rintracciato in via Croce: si tratta di un cittadino senegalese di 31 anni, visibilmente ubriaco. E' stato denunciato per lesioni.