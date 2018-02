Sanità: a Bologna la prima farmacia "drive in"

Comprare farmaci senza scendere dall'auto. A Bologna è realtà: in via Massarenti apre Farmadrive. Un progetto sciluppato dalla farmacia Santa Rita, che garantirà il servizio nella fascia di apertura.

"Il FarmaDrive - spiega in una nota la titolare Rosamaria Dal Verme - è sempre aperto a tutti e certe volte può diventare un servizio di grande importanza ed utilità".

Un servizio anche per "chi ha difficoltà di deambulazione, per gli anziani o per chi non può abbandonare in auto un bimbo o il proprio amico a quattro zampe". Ma soprattutto, per evitare la drammatica ricerca di un parcheggio per comprare un farmaco.

Per accedere al servizio FarmaDrive, che è gratuito, basta accostare la propria macchina allo sportello "seguendo la segnaletica posta sul fabbricato, durante gli orari di apertura della Farmacia Santa Rita". Orio continuato 9-21 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, e quando è di turno. (dire)