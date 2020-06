Spaccata alla scuola di musica: ladro "beccato" in flagrante

E' stato colto letteralmente con le "mani nel sacco", T.G., un teramano di 44 anni che all'alba di oggi, 30 giugno, si è introdotto all'interno della scuola di musica "Music Studio" al civico 48 di via Massarenti.

Questa mattina alle 6.30 è scattato l'allarme e il titolare, un bolognese di 37 anni, ha visto il ladro dalle immagini in remoto sul proprio smartphone, così ha chiamato il 113. Gli agenti sono arrivati in forze e hanno bloccato le uscite, riuscendo a cogliere in flagrante il 44enne che stava cercando di aprire un armadio blindato.

Dopo aver scardinato la porta di ingresso sul retro, è entrato e ha rovistato nei locali mettendoli a soqquadro per poi dirigersi verso il mobile blindato, dove forse credeva di trovare del denaro. E' stato arrestato per tentato furto aggravato e verrà processato per direttissima il 1° luglio.