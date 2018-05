Cassonetti in fiamme nella notte, ancora incendi in zona Massarenti

Sono una decina i cassonetti andati a fuoco nella serata di ieri in zona Massarenti, più o meno nei dintorni di un altro episodio analogo, accaduto a fine aprile. Anche in questa occasione quindi i bidoni dell'immondizia sono andati in fiamme, e i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire tra le vie Venturoli, Rimesse e la stessa Massarenti. Dei fatti è stata avvertita anche la Polizia. Le chiamate ai mezzi di soccorso sono arrivate tra le 21:50 e le 22:30.