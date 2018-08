Si aggirano nei giardini condominiali, sorpreso con gioielli addosso

Lo hanno fermato alle prime luci dell'alba, nei pressi di via Massarenti. Un uomo è stato bloccato dalle volanti della Polizia e denunciato per ircettazione. Identificato e perquisito, un cittadino albanese di 32anni è stato trovato in possesso di alcuni monili, gioielli di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Poco prima una chiamata arrivata al 113 aveva segnalato due persone aggirarsi con fare circospetto nelle pertinenze di alcuni giardinetti condominiali.