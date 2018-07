Rapina in via Massarenti: due amici minacciati con i coltelli

Minacciati e rapinati in via Massarenti: la denuncia arriva da due amici 18enni, dopo che tre uomini, descritti come magrebini di corporatura robusta, li hanno raggiunti alle spalle, intorno alle due di notte.

Due li hanno minacciati con i coltelli, mentre il terzo faceva da "palo", così si sono fatti consegnare uno zaino con dentro cellulare e portafogli e uno smartphone. Le vittime hanno tentato di inseguirli, ma sono state nuovamente minacciate. Il "trio" potrebbe essere responsabile di altri episodi simili denunciati ultimamente. Indaga la Polizia.